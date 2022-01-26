يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مباراة قوية بعد قليل أمام منتخب كوت ديفوار وذلك في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

وسيكون التشكيل المتوقع للفريق المصري مكونًا من: “محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، عمر كمال عبدالواحد، عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد”.

يذكر أن لقاء مصر ضد كوت ديفوار ينطلق مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب منتخب مالي ضد غينيا الاستوائية مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

كيف تأهلت مصر وكوت ديفوار لدور ثمن النهائي ؟

وتأهل الفريق المصري ثانيًا عن مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على منتخبي غينيا بيساو والسودان بهدف دون رد في المباراتين، بينما تأهل منتخب كوت ديفوار وهو متصدر مجموعته الخامسة برصيد سبع نقاط من فوزين على الجزائر وغينيا الاستوائية، وتعادل مع منتخب سيراليون.

ويسعى منتخب مصر للمضي قدمًا في بطولة كأس أمم إفريقيا للفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك قبل مواجهة السنغال في الدور النهائي والحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال قطر 2022.

وسبق لـ منتخب مصر التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010.