سيخوض منتخب المغرب، مواجهة قوية ضد الفائز من مباراة مصر وساحل العاج التي تُقام مساء اليوم، وذلك ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

توقيت لقاء المغرب ضد الفائز من مباراة مصر وساحل العاج

وستُقام المباراة بين منتخب المغرب والمتأهل من لقاء مصر وساحل العاج يوم الأحد المقبل في دور الثمانية من كأس الأمم الإفريقية في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.

وكان منتخب المغرب تأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد فوزه أمس على منتخب مالاوي بنتيجة هدفين لهدف.

توقيت مباراة مصر وساحل العاج اليوم

يذكر أن لقاء مصر ضد ساحل العاج ينطلق مساء اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة، بينما يلعب منتخب مالي ضد غينيا الاستوائية مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر كان تأهل ثانيًا عن مجموعته الرابعة برصيد ست نقاط من فوزين على منتخبي غينيا بيساو والسودان بهدف دون رد في المباراتين، بينما تأهل منتخب ساحل العاج وهو متصدر مجموعته الخامسة برصيد سبع نقاط من فوزين على الجزائر وغينيا الاستوائية، وتعادل مع منتخب سيراليون.

ويسعى منتخب مصر للمضي قدمًا في بطولة كأس أمم إفريقيا للفوز بها للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك قبل مواجهة السنغال في الدور النهائي والحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ مونديال قطر 2022.

وسبق لـ منتخب مصر التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا في سبع مناسبات كان آخرها في عام 2010.