يُعاني التعاون بعد تقدمه في نتيجة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ما تسبب في تراجع ترتيبه.

التعاون أكثر الفرق تعرضًا للخسارة

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قائمة الأكثر تعرضًا للخسارة بعد التقدم في النتيجة خلال الجولات الـ18 الماضية، حيث خسر 5 مرات، مقابل مرتين لكل من الفيصلي، الاتفاق والنصر.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة واحدة بعد التقدم في النتيجة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع فريقي الأهلي والباطن.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا بـ24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.