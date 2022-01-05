أعلن نادي التعاون- قبل قليل- عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بقرار من لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة.

التعاون يسدد التزاماته:

وذكر النادي عبر حسابه في “تويتر” أن سكري القصيم حصل على شهادة الكفاءة المالية بعدما التزم بتسديد تعاقداته المالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

جدير بالذكر أن سكري القصيم سوف يواجه، فريق الحزم بعد غدًا في الجولة الـ16 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سكري القصيم في مراكز الهبوط:

ويحتل سكري القصيم المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين برصيد 14 نقطة، وذلك بعد فوزه في الجولة الخامسة عشرة على نادي ضمك.