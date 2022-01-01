تمكن فريق التعاون من الفوز على ضمك بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم سكري القصيم بهدف دون رد سجله اللاعب المولدوفي هنريكي لوفانور في الدقيقة الـ18.

وفي الشوط الثاني، نجح لوفانور في إحراز ثاني الأهداف له ولسكري القصيم في الدقيقة الـ66.

وبالدقيقة الـ83، نجح اللاعب كاكو في إضافة ثالث الأهداف لـ سكري القصيم.

التعاون يفوز من جديد:

وأصبح رصيد سكري القصيم بعد الفوز 14 نقطة في المركز الـ14، بينما تجمد رصيد ضمك عند 216 نقطة في المركز الثالث.