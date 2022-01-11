انتهت مباراة الجابون ضد جزر القمر، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا بفوز الفهود السمراء بهدف نظيف.

الجابون تتفوق على جزر القمر:

وبدأت مباراة الجابون ضد جزر القمر بشكل متكافئ من المنتخبين، قبل أن ينجح أرون بوبيندزا في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 16 بتسديدة قوية بعد تلقيه تمريرة مميزة من لويس أوتشانجا.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، قبل أن يتبادل المنتخبان إهدار الفرص خلال أحداث الشوط الثاني، وأنقذ حارس المرمى علي أحمادة مرماه من الهدف الثاني عند الدقيقة 71 بتسديدة من بوكو.

وكاد موسى جمعة أن يسجل هدف التعادل عن الدقيقة 74 من تسديدة قوية، ولكن حارس المرمى جين نويل حولها إلى ركلة ركنية، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الجابون الأول لكرة القدم على جزر القمر بهدف دون رد.

وبعد نهاية المباراة، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن حصول نجم منتخب الجابون أرون بوبيندزا على لقب أفضل لاعب، بعد تألقه اللافت وتسجيله الهدف الوحيد.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا:

ويتصدر منتخب المغرب الأول لكرة القدم المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الفهود السمراء، ثم منتخبا جزر القمر وغانا بدون رصيد.