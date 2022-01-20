انتهت مباراة ساحل العاج ضد الجزائر اليوم بفوز المنتخب الإيفواري بثلاثية لهدف وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص مباراة ساحل العاج ضد الجزائر

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل المنتخب الإيفواري الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فرانك كيسي بالدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من اللاعب نيكولاس بيبي.

وواصل ضغط منتخب ساحل العاج، وسط تراجع واضح لمنتخب الجزائر ليتمكن اللاعب إبراهيم سنجاري من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ 40.

وانتهى الشوط الأول بتأخر محاربي الصحراء بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل منتخب ساحل العاج، ضغطه ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب نيكولاس بيبي في الدقيقة الـ54.

وتحصل محاربو الصحراء على ركلة جزاء أهدرها اللاعب رياض محرز في الدقيقة الـ60.

ونجح منتخب محاربي الصحراء في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لهم بالبطولة عبر اللاعب سفيان بن دبكة من ضربة رأسية في الدقيقة الـ73.

محاربو الصحراء يودعون البطولة

وتأهلت ساحل العاج إلى دور الـ16 لتواجه منتخب مصر بعدما احتلت المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، أما منتخب الجزائر فودع البطولة من الدور الأول بعد أن كان حاملًا للقبها قبل 3 سنوات في مصر.