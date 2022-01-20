انتهى الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بثنائية دون رد لمصلحة منتخب ساحل العاج، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا.

ملخص الشوط الأول لـ مباراة ساحل العاج ضد الجزائر

بدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل المنتخب الإيفواري الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب فرانك كيسي بالدقيقة الـ22 بعد تمريرة متقنة من اللاعب نيكولاس بيبي.

وواصل ضغط منتخب ساحل العاج، وسط تراجع واضح لمنتخب الجزائر ليتمكن اللاعب إبراهيم سنجاري من إضافة الهدف الثاني للمنتخب الإيفواري من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الـ 40.

منتخب الجزائر يقترب من توديع البطولة

وأصبح منتخب الجزائر قريبًا من توديع بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 المقامة حاليًا في الكاميرون، بعد أن تُوج بلقبه الثاني في تاريخ البطولة في عام 2019 حيث أُقيمت البطولة وقتها في مصر.

ويتواجد منتخب الجزائر حاليًا في المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام سيراليون ثم الخسارة أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية.

أما المنتخب الإيفواري فبتقدمه بهدفين دون رد في مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، يُصبح في صدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل.

يذكر أن منتخب ساحل العاج سبق له وأن تُوج بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين عامي 1992 و 2015.