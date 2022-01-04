أعربت جماهير نادي الفتح عن سعادتها بانضمام النجم البرازيلي بيتروس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

الفتح يحسم الصفقة

وأعلن نادي الفتح بالأمس عن تعاقده رسميًا مع بيتروس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث وقع معه حتى عام 2023.

وكان النصر قد أنهى تعاقده مع البرازيلي في أكتوبر ماضي، بعدما قضى في صفوفه أكثر من موسم، حيث انضم إليه في يوليو 2018 قادمًا من فريق ساو باولو البرازيلي، وتوج معه بلقب الدوري، وكأس السوبر السعودي مرتين.

ثنائية بيتروس وكويفا في الفتح

وتنتظر الجماهير مشاركة بيتروس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح خلال الفترة المقبلة، حيث تتوقع اندماجه سريعًا نظرًا لخبراته السابقة مع النصر، كما تترقب ثنائيته مع البيروفي كريستيان كويفا.

وسبق أن لعب بيتروس وكويفا معًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ساو باولو، وظهرا معه بشكل مميز، قبل أن يرحل النجم البرازيلي إلى النصر، وينتقل اللاعب البيروفي إلى كراسنودار الروسي ثم سانتوس وملطية التركي.

وكان نادي الفتح قد تعاقد مع كريستيان كويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية 2021، ثم مدد عقده حتى عام 2023، حيث ظهر بشكل مميز معه ليكون من أبرز لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.