تترقب الجماهير مباراة السعودية ضمن عمان المقبلة، أملًا في مواصلة تألق الأخضر، وتحقيق فوز جديد يُقربه من التأهل إلى مونديال 2022.

وتلعب السعودية ضد عمان على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

طاقة الجوهرة 🔋💚

وطاقة جمهوره مالها حدود ⚡️🦅#موعدنا_الجوهرة pic.twitter.com/UVuCDGyMdQ — مجلس جمهور المنتخب السعودي 🦅 (@SaudiNTFans) January 25, 2022

الحضور الجماهيري 100%

وأعلنت وزارة الرياضة، اليوم الثلاثاء، عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بنسبة 100% بشكل استثنائي في مباراة السعودية ضد عمان، لدعم الأخضر في مشواره الهام بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.

وسيكون الحضور الجماهيري مقتصرًا على المحصنين بلقاح كورونا، حسب العمر الأدنى المحدد لأخذ اللقاح وهو 5 سنوات، وفقًا لحالتهم في تطبيق توكلنا، وطالبت الوزارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.

الأخضر يسعى لتجاوز عقبة عمان

وجاءت خطوة زيادة عدد الحضور الجماهيري إلى السعة الاستيعابية الكاملة بنسبة 100%، لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تقديم الأفضل في مباراة السعودية ضد عمان، خاصة أن الجماهير لعبت دورًا كبيرًا في تألق الأخضر على ملعبه.

وكانت الجماهير بمثابة كلمة السر في تألق منتخب السعودية وانتصاراته المتتالية، ما ساهم في تصدره لمجموعته بالتصفيات المونديالية، خاصة في مباراتي الياباني والصين، بعدما تم رفع عدد الحضور بنسبة 100% أيضًا.

وتمكن منتخب السعودية الأول لكرة القدم من حسم مباراة اليابان لصالحه بهدف دون رد، فيما تجاوز عقبة الصين بنتيجة 3/2، وسط حضوري جماهيري كبير على ملعب الجوهرة، ويطمح الأخضر لتكرار الأمر ذاته أمام عمان.

وقبل المباراة المقبلة، تحتل السعودية صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.