وصف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المفاوضات مع اللاعب عبدالعزيز البيشي ووكيل أعماله بالاحترافية، وذلك بعد تجديد عقد اللاعب حتى عام 2026.

وغرد الحائلي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أبارك للاعب ولأنفسنا أيضًا استمراره ضمن كتيبة نمور الاتحاد، وأقدر له رغبته الصادقة في استكمال مسيرته، مع الفريق واحترافيته هو ووكيله أثناء المفاوضات”.

البيشي حسم مصيره

ودخل عبدالعزيز البيشي صاحب الـ27 عامًا الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يناير الجاري، ودخلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات معه طوال الفترة الماضية لحسم ملف التجديد.

مواجهة قوية غدًا أمام الفيحاء

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غدٍ الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.