أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم عبدالعزيز البيشي رسميًا.

عبدالعزيز البيشي مستمر حتى 2026

ونشر نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من خلاله عن تجديد عقد عبدالعزيز البيشي حتى عام 2026، متمنيًا له التوفيق مع العميد خلال الفترة المقبلة.

ودخل عبدالعزيز البيشي صاحب الـ27 عامًا الفترة الحرة في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في شهر يناير الجاري، ودخلت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في مفاوضات معه طوال الفترة الماضية لحسم ملف التجديد.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غدٍ الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة ضد الهلال.