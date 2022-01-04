تعرض المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية؛ بسبب تذبذب نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ما أثار قلق الجماهير قبل مباراة الفيصلي.

تنازل جارديم عن العناد أمام الفيصلي:

وقال أحمد الفهيد خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مدرب الهلال جارديم عليه أن يتنازل عن عناده .. والفيصلي سيلعب مع الهلال كند لأنه بطل الكأس .. المباراة تنحاز للهلال بسبب الخبرة والتاريخ وعامل الأرض”.

وتابع ماجد الفهمي: “يوجد فارق كبير بين الهلال والفيصلي على جميع الجوانب .. والتاريخ بجانب الهلال لكن الفيصلي يجب أن يصنع التاريخ .. نقطة ضعف الهلال أن جارديم ليس مدرب فني وإنما مدرب صاحب قرار”.

وأضاف سامي الحريري: “جارديم تأثيره على الهلال بنسبة 40% واللاعبين هم رأس المال .. يجب تغيير كاريلو و فييتو و كويلار في الشتوية لأنه اختار فقط بيريرا.. مستوى لاعبي الهلال منخفض من عام كامل يجب أن يتحملوا المسؤولية”.

الزعيم يستعد لمواجهة الفيصلي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، المقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان الزعيم قد نجح مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزه قبل مواجهة السوبر السعودي.