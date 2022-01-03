واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم تدريباته الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة الفيصلي.

الهلال يواصل الاستعداد:

وعمد الجهاز الفني في بداية المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، ثم فرض جارديم عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة فنية على جزء من الملعب.

على الجانب الآخر، واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ناصر الدوسري برنامجه التأهيلي في صالة الإعداد البدني، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

الزعيم يستعد لمواجهة الفيصلي:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم الخميس المقبل، المقرر إقامتها على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وكان الزعيم قد نجح مؤخرًا في استعادة نغمة الانتصارات، وفاز على الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما يحفزه قبل مواجهة السوبر السعودي.