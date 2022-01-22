عاد الفريق الكروي الأول بـ الحزم إلى سكة الانتصارات في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد غياب استمر لمدة 120 يومًا.

وكان حزم الصمود انتصر على فريق الرائد بنتيجة هدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين السعودي.

الحزم يعود بعد 4 أشهر للفوز:

وحقق حزم الصمود آخر فوز له قبل مباراة اليوم، على حساب الفتح بهدف دون رد في الجولة الـ25 من دوري المحترفين في سبتمبر الماضي.

وكان حزم الصمود خاض 11 لقاء بعد الفوز على الفتح في الدوري، حيث خسر 8 مباريات وتعادل في 3 لقاءات.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم حزم الصمود بهدف دون رد.

وتمكن الهولندي صاحب الأصول الليبيرية أولا جون من إحراز الهدف الوحيد لـ حزم الصمود بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ظل فريق الرائد يسعى إلى تقليص الفارق ولكن دون جدوى.