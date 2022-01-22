نجح الفريق الكروي الأول بنادي الحزم في تحقيق فوز ثمين على حساب الرائد بثنائية دون رد، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ18 لـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الحزم ضد الرائد:

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم حزم الصمود بهدف دون رد.

وتمكن الهولندي صاحب الأصول الليبيرية أولا جون من إحراز الهدف الوحيد لـ حزم الصمود بالدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ظل فريق الرائد يسعى إلى تقليص الفارق ولكن دون جدوى.

وتمكن فريق حزم الصمود من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب نوفل الزرهوني في الدقيقة التسعين.

حزم الصمود يعود للانتصارات مجددًا:

وأصبح رصيد حزم الصمود بعد الفوز 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير حيث حصد 3 نقاط ثمينة بعد 9 مباريات متتالية بدوري المحترفين بدون فوز، بينما تجمد رصيد الرائد عند 24 نقطة في المركز الثامن.