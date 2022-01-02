قال عبدالعزيز بن محمد الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، إن اليوم هو آخر نجم من نجوم المربعانية، المسمى ‘‘الشولة‘‘ وَهُوَ النجم الثالث ويستمر لـ13 يوماً، فيها اسْتِمْرَار البرودة والصقيع متى مَا هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خَاصَّة كلما اتجهنا شَمَالاً من المملكة وشمال الوسطى، وفيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية.

رياح قطبية باردة

وأضاف الحصيني: “متوقع أن يوافق دخول الشولة هذا العام، تقدم رياح أصلها قطبي باردة تؤدي إلى سقوط بعض الثلوج على تركيا، وأقْصَى شمال العراق، وتكون بداية الانخفاض على الشمالية والمدينة غداً الاثنين ومن الثلاثاء الوسطى فالشرقية.

وتابع “ومن المتوقع أن تؤثر على الغربية بما فيها مَكَّة وجدة، مع رياح نشطة، كذلك متوقع تشكل الصقيع على أجزاء من الشمالية وتقترب الحرارة عليها من الصفر الوسطى من”5″درجات الشرقية والمدينة من ٩ لـ١٣ درجة.

حالة ممطرة

وختم الحصيني بقوله “تقول العامة إذا طلعت الشولة، طال الليل طوله، وأعجلت الشيخ بولة، وأشدت على العائل العولة “ويوافق الشولة حالة ممطرة متوقع استمرارها إن شاء الله اليوم الأحد على معظم مناطق السعودية”.