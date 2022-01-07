أكدت وزارة الخارجية أن التحقيق الأولي حول إصابة اللاعب الفرنسي في رالي داكار يشير إلى عدم وجود شبهة جنائية، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على التنسيق مع الجانب الفرنسي وإطلاعهم على الأدلة المتوفرة، وأن الجهات المعنية حريصة على تطبيق معايير الأمن والسلامة للمشاركين.

نتائج التحقيقات في حادث رالي دكار

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم : إلحاقاً للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.

وتابع البيان أنه في إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث.

وزارة الخارجية تؤكد الحرص على سلامة الجميع

وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دولياً من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.