أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية، تشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن دخول وخروج مطرب خليجي دون الالتزام بإجراءات بروتوكول الحج الصحي وتطبيق «شلونك»، مشيرة إلى أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المذكور لمخالفته بروتوكول الحجر الصحي.

وأضافت الإدارة في بيان لها: تلقت وزارة الداخلية بلاغًا من وزارة الصحة الكويتية ضد مطربة خليجية ومرافقيها لمخالفتهم بروتوكول الحجر الصحي، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية.

احتجاز أحلام في الكويت

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي علقت على احتجازها داخل دولة الكويت، بسبب الإجراءات الاحترازية هناك ووضعها في الحجر.

وقالت الشامسي، في مقطع فيديو بثته على حسابها الشخصي بتويتر: “هذه قصتي مع الحجر في الكويت، ليش أنا أنحجز في حين إن فهد غادر وحنا وصلنا في نفس اليوم، الكويت دولة عدل وهذا خطابي لسمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد ؟؟”.

رد فهد الكبيسي

بدوره رد الفنان القطري فهد الكبيسي على أحلام، بعد وضعها في الحجر الصحي بالكويت، وعدم السماح لها بالمغادرة، مقارنة بفهد.

وقال الكبيسي، في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه وصل الكويت حيث طلبوا منه شهادة التطعيم وشهادة فحص كورونا، وتم بناءً على ذلك ختم جوازه ليتمكن من دخول الكويت.

وأضاف الفنان القطري، أنه وبعد دخوله الكويت أجرى فحص PCR ثم توجَّه إلى حفل الزفاف وغادر الكويت عقب إنهائه، بكل بساطة بعد إتمامه هذه الترتيبات.

وتابع أن الموضوع أسهل مما نتخيل، مشيرًا إلى أن الكويت وقطر والإمارات وكل دول الخليج أوطانه.