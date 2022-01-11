أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونوا في السجن.

إقامة جبرية:

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن: إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية كان من المفترض أن يكونا في السجن” لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك”.

وقال الرئيس التونسي في تصريحات الاثنين: “ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون”.

كشف الحقائق:

وأكد الرئيس أن حكومته “لا تستهدف القضاء ولكن لا يمكن أن يتحول القضاء والقضاة إلى مشرعين، ونحن نطلب منهم كشف الحقائق”.

وقال قيس سعيد: “القضاء يملك وثائق تدين متورطين في جرائم خيانة وارتباطات وتمويلات من الخارج والعقوبة تصل إلى الإعدام”.