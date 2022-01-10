قال خبير الأرصاد الجوي، الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم هو آخر المربعانية، وغدًا الثلاثاء أول الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي، وهي ثلاثة أولها المربعانية وثالثها العقارب.

اليوم آخر المربعانية وغداً الثلاثاء أول الشبط

وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي(المربعانية الشبط العقارب)

ويبدأ هذه السنة بدفء لأن المربعانية انتهت ببرد

وبرده برياحه فداخل المنازل والأبنية معتدلة وفي العراء برد

ورياحه ماكرة وباردة والعامة يسمونها بمبكية الحصني

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 10, 2022

مواسم الشتاء

وأضاف الزعاق، في مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن الشتاء له بداية وشدة ونهاية، فبدايته مع موسم الصبي في شهر سبتمبر وشدته في موسم المربعانية، والشبط في شهر ديسمبر ويناير، ونهايته في موسم الحميمة في شهر أبريل.

وأضاف: “الشتاء برمته 90 يومًا، 40 يومًا منها للمربعانية، و50 يومًا بين الشبط والعقارب، مشيرًا إلى أن اليوم هو آخر موسم المربعانية وغدًا الثلاثاء أول موسم الشبط وهو ثاني مواسم الشتاء الفعلي وسمي بذلك نسبة إلى الشهر السرياني شباط فبدايته امتداد لموسم الأزيرق الذي تزرق فيه الأجسام من شدة البرد ونهايته بداية لموسم بذرة الست وهي ستة أيام صالحة لزراعة جميع المحاصيل صيفية كانت أم شتوية ومدته 26 يومًا مقسمة على نجمين وكل نجم 13 يومًا.

دفء الشبط

وتابع الزعاق أن ثاني مواسم الشتاء سيبدأ بدفء لأن المربعانية انتهت ببرد وبرده برياحه فداخل المنازل والأبنية معتدلة وفي العراء برد ورياحه ماكرة وباردة والعامة يسمونها بمبكية الحصني.