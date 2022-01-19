نصح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، بعدم الكشتة خلال إجازة هذا الأسبوع؛ وذلك بسبب هبوب رياح شمالية باردة جدًّا مع الصقيع.

ما أنصح بالكشتة خلال إجازة هذا الأسبوع :

فشباط راح ينفذ وصية أميمته المربعانية خلال الخميس والجمعة والسبت

بهبوب رياح شمالية باردة جداً مع الصقيع ومن المحتمل أن تكون هذه الأيام هي الأبرد في السنة ، فما زالت الموجة القطبية مسيطرة على المنظومة المناخية

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— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) January 19, 2022

الكشتة ممنوعة:

وقال الزعاق: “شباط راح ينفذ وصية أميمته المربعانية خلال الخميس والجمعة والسبت بهبوب رياح شمالية باردة جدًّا مع الصقيع، ومن المحتمل أن تكون هذه الأيام هي الأبرد في السنة، فما زالت الموجة القطبية مسيطرة على المنظومة المناخية”.

وأضاف أن خلال هذه الأيام تنخفض درجات الحرارة على القطب الشمالي إلى ما دون 60 درجة تحت الصفر ونتيجة لهذا يتخلق مرتفع جوي، يمتد منه لسان يؤثر على شمال العراق وبلاد الشام وتركيا وشمال وشمال شرق السعودية.

وتابع الزعاق: ”في حالات نادرة يعمل المنخفض الأوروبي على خفض درجات الحرارة فتتجمد الرطوبة في طريقه فتتشكل عاصفة ثلجية والثلج ينزل خلال موسمي المربعانية والشبط”، لافتًا إلى أنه “لو نزل الثلج بالمربعانية يطول أطول مدة من الشبط لأن باطن الأرض يكون باردًا، فالبرد ما هو برد عرعر ولا الجوف ولا تبوك الثلج وجبال حائل فالبرد برد القلب في داخل الجوف”.

حالة الطقس:

ويشهد طقس المملكة في هذه الفترة برودة شديدة مع استمرار تساقط الأمطار والثلوج بعدة مناطق، وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز– علقان)، تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة، قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.

حركة الرياح:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.