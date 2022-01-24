أكد الكاتب الصحفي محمد الساعد، أن مستوى جودة الحياة منخفض في الأحياء العشوائية في جدة التي تشكل عائقًا أمام التنمية، موضحًا أن الحملة ضد إزالة وتطوير الأحياء العشوائية تقاد من محاور خارجية معادية للمملكة تحاول خلق مشاكل داخل المملكة لهز الحالة الأمنية والاجتماعية المستقرة أو الاستفادة من بعض القضايا وتوظيفها لإحداث قلاقل وفرقة وتشويه.

ترويج بقضايا مزورة:

وأضاف خلال حديثه بنشرة الرابعة المذاع على قناة العربية، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الحملات، لكن سبقها ما حدث ضد هيئة الترفيه وبعض المناسبات التي تقيمها، مذكرًا بما حدث في عامي 2011 و2012، حيث كانت نفس المجموعات المعادية تقوم بالترويج لقضايا مجتمعية غير حقيقية والتركيز على قضايا مزورة والترويج لها على اعتبار أنها قضايا حقيقية، وإثارة الرأي العام من ورائها.

زعزعة الاستقرار:

وأكد الساعد أن هذه الحملات تهدف إلى زعزعة الاستقرار، وإعاقة مشروع المملكة للوصول إلى دولة متحضرة متمدنة ومشروع النهضة السعودية الجديد الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من أجل رؤية المملكة 2030.