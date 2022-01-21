حددت الشركة السعودية للكهرباء، اشتراطات إيصال الخدمة في حالة عدم وجود صك ملكية.

جاء ذلك في رد على سؤال عبر حساب “العناية بالمشتركين”، ورد فيه “هل يتم إيصال الخدمة للأراضي بدون صكوك من دون التقديم للبلدية”.

وردت الشركة بقولها إن اشتراطات إيصال الخدمة الكهربائية بدون صك ملكية تشمل التالي:

1- خطاب موافقة من البلدية

2- تجهيز موقع تركيب العداد

3- تنفيذ التأريض

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء، أنه يمكن التقدم بطلب عبر موقع الشركة على الرابط: (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنه من حق المستهلك الحصول على تعويض من قبل مقدم الخدمة الكهربائية آليًّا في حالات معينة.

حالات تستوجب التعويض:

وأضافت أن من حق المستهلك استمرار الخدمة الكهربائية دون انقطاع، وأنه يستحق التعويض آليًّا في هذه الحالات:

– في حالة عدم إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد خلال 3 ساعات للمدن، و5 ساعات فيما عداها.

– في حال عدم إعادة الخدمة الكهربائية خلال 24 ساعة من انقطاعها في الأوضاع العادية.

– عدم الإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط له قبل يومين من موعد الانقطاع.

– انقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من 4 مرات بمدة تزيد على 4 ساعات لكل انقطاع خلال السنة.

– عدم إيصال الخدمة الكهربائية لمنشأة جديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.