صرح الدكتور وائل الشايع، جراح العمود الفقري للأطفال والكبار، في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني، تفاصيل عملية الطفل الكويتي براك حسين، واصفًا إياها بأنها كانت معقدة.

فصلٌ جديد من قصص النجاح.#الطبيب_الإنسان د/وائل الشايع @Dr_Wael_Alshaya يتحدث عن عملية الطفل #براك_حسين في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بـ #وزارة_الحرس_الوطني . pic.twitter.com/TnseFOl9w3

— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) January 25, 2022

عملية معقدة:

أوضح الشايع خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الحرس الوطني على موقع تويتر أن ما جعل العملية معقدة صغر عمر الطفل براك (4 سنوات)، حيث كان يعاني من ضغط شديد في الحبل الشوكي في منطقة حساسة بالعنق وتحتاج إلى إمكانيات وخبرات في مثل هذه العمليات.

ولفت إلى أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفل براك حسين، بدأت أول مرحلة لعلاجه أمس، ليصبح وضع الطفل مستقراً وهو في العناية المركزة الآن.

أمر الملك سلمان وولي العهد:

كان الطفل براك حسين قد وصل إلى المملكة بعد صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإجلائه لعلاجه في المملكة.

ويعاني براك من انحناء في العمود الفقري يؤثر على عمل القلب، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل كبير مؤخرًا.