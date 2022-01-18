أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، أحمد أبو عمارة، أن المبالغة في صرف الأدوية دون حاجة إليها تعد من حالات إساءة استخدام، وستكون تحت نظر المجلس.

فيديو | المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة: المبالغة في صرف الأدوية دون حاجة إليها تعد "إساءة استخدام" وستكون تحت نظرنا#الراصد pic.twitter.com/oM1xGUgydj

— الراصد (@alraasd) January 17, 2022

خليك واعي:

وأضاف متحدث الضمان الصحي خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن المجلس أطلق حملة بعنوان خليك واعي، بالتعاون مع النيابة العامة وتركزت على الممارسات الخطأ في سوق التأمين من احتيال وإهمال وإساءة استخدام وتم تصنيف صرف الأدوية من دون حاجة إليها كسوء استخدام يتصدى له مجلس الضمان الصحي.

دليل أدوية:

وتابع أنه تم كذلك إعداد دليل أدوية ومن المقرر إطلاقه بحيث يوضح إجراءات وصف الدواء للمرضى المؤمن عليهم طبيًّا، موضحًا أنه تم إطلاق حملات إشرافية وزيارات للمتابعة، مشيرًا إلى أن المنصة الرقمية الموحدة للتأمين تربط بين مقدمي خدمات الصحية وشركات التأمين، وتوفر معلومات كاملة بشأن صرف الأدوية للمرضى المؤمن عليهم طبيًّا.