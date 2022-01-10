أعلن نادي الطائي، مساء اليوم الاثنين، عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بشكل رسمي.

الطائي يحصل على شهادة الكفاءة:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الشهادة من قبل لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مؤكدًا الحصول على الشهادة، ما يتيح له بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وجاء في شهادة الكفاءة المالية أن نادي الطائي ملتزم بالوفاء بالتزاماته بالتعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وذلك وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

فارس الشمال يستضيف الهلال غدًا:

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الهلال عند الساعة 3:40 مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، ولديه لقاء مؤجل ضد الاتحاد، فيما يقع فارس الشمال في المركز الثامن بـ19 نقطة.