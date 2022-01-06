يُعد كنوليدج موسونا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

موسونا الأبرز مع الطائي هذا الموسم

وشارك موسونا في 12 مباراة مع الطائي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

وقام موسونا بـ29 تسديدة بينهم 11 تسديدة على المرمى، ويبلغ معدل تمريراته الناجحة 25.4 تمريرة في لكل لقاء، وقام بـ18 تمريرة مفتاحية، ولعب 17 عرضية ناجحة، و18 مراوغة ناجحة، لتمنحه شبكة “سوفاسكور” تقييم 7.36 درجة.

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي خلال الفترة المقبلة لخدمات لاعبه الأبرز موسونا، لتواجده مع منتخب زيمبابوي، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

الطائي في دوري محمد بن سلمان

ومع نهاية الدور الأول، تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث رفع رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل مرة والخسارة في 8 لقاءات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي لمواجهة نظيره الهلال، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية.