عثرت الشرطة الأمريكية على الممثل والكوميديان الشهير بوب ساجيت، ميتًا في غرفة بفندق في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

بوب ساجيت ميتًا داخل غرفة

وأوضح مكتب قائد شرطة مقاطعة أورانج بمدينة أورلاندو على صفحته بموقع التواصل تويتر، أمس الأحد، أنه تم العثور على الممثل والكوميديان بوب ساجيت ميتًا في غرفة بفندق في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مضيفًا أن المحققين لم يعثروا على أي علامات تدل على وجود جريمة أو تعاطي مخدرات.

بطل فول هاوس

يذكر أن ساجيت اشتهر باسم الأب المرح في المسرحية الهزلية التليفزيونية (فول هاوس)، خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، وكان يلعب دور الأب الأرمل داني تانر في المسلسل، والذي عرضه التليفزيون السعودي من 1987 إلى 1995 وأيضًا في جزء ثانٍ بعنوان (فولر هاوس) من 2016 إلى 2020.

وقدم ساجيت أيضًا برنامج “أكثر المقاطع المنزلية المصورة إضحاكًا في أمريكا” من 1989 إلى 1997.

وكان ساجيت (65 عامًا) قد قدم عرضًا كوميديًا في فلوريدا مساء السبت الماضي وأبدى على تويتر تقديره للجمهور.