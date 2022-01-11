اختتمت الاثنين 10 يناير المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2022،الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي في المملكة، حيث انطلقت هذه المرحلة من الدوادمي حتى وادي الدواسر، وبلغت مسافتها الإجمالية 830 كم، منها 394 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وكان السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “أودي” أول الواصلين إلى خط النهاية لهذه الجولة في فئة السيارات، تلاهُ زميله في الفريق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل، الذي حلّ ثانياً في الترتيب، فيما حصد الفرنسي سيباستيان لويب سائق فريق “بي آر إكس” المركز الثالث.

العطية يتصدر:

وبنهاية هذه الجولة من رالي داكار ، واصلَ القطري ناصر العطية سائق “أوفر درايف” التمسّك بالصدارة، على الرغم من حلوله في المركز الحادي عشر في هذه المرحلة، فيما قلّص الوصيف الفرنسي سيباستيان لويب الفارق بينهُ وبين الأول إلى 37:58 دقيقة،المتسابق السعودي يزيد الراجحي استمر في المرتبة الثالثة للترتيب العام، حيث حلّ في المركز العاشر بين الواصلين في المرحلة الثامنة.

وفي فئة الدراجات النارية، تحصّل البريطاني سام سندرلاند درّاج فريق “غاز غاز” على المرتبة الأولى في هذه المرحلة، كما جاء التشيلي بابلو كوينتانيا درّاج فريق “هوندا” ثانياً، أما النمساوي ماتياس والكنر درّاج “ريد بُل كيه تي إم” فقد دوّن اسمه في المركز الثالث، فيما قرّر البتسواني روس برانش درّاج فريق “ياماها” الانسحاب من الرالي، إثر الإصابة التي تعرّض لها في المرحلة السادسة، مفضلاً البقاء في معسكر الإقامة المؤقت.

أفضلية كوادز:

وحصد الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق “ياماها”، أفضلية فئة الدراجات الرباعية “كوادز”، في رالي داكار بعد أن أنهى هذه المرحلة متصدراً أمام البرازيلي مارسيلو ميديروس درّاج فريق “مارسيلو”، الذي حلّ ثانياً في هذا السباق، فيما حصد الأمريكي بابلو كوبيتي دراج فريق “ديل أمو/ ياماها” المرتبة الثالثة.

وشهدت منافسات فئة الشاحنات بدورها، مواصلة فريق “كاماز” سيطرته على هذه الفئة، بعد أن حقق سائقوه المراكز الأربعة الأولى للمرحلة الثامنة، حيث نال الروسي دميتري سوتنيكوف المركز الأول، متقدماً على زميله ومواطنه أندري كارجينوف الذي حلّ ثانياً، فيما جاء زميلهما إدوارد نِقولاييف في المركز الثالث، وحلّ أنطون شيبالوف في المركز الرابع.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي3″، واصل سائق فريق الأمريكي سيث كوينتيرو “ريد بُل أوفرود” سلسلة انتصاراته هذا العام، متمكناً من تسجيل فوزه الثامن، أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب الشاب سيباستيان إريكسون سائق “ساوث ريسينغ”، كما وصل الروسي بافل ليبيديف سائق “إم إس كيه” في المركز الثالث.

المركبات الصحراوية الخفيفة:

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة “تي4″، سيطر السائق البولندي ماريك غوتشال على المركز الأول في هذه المرحلة، متقدماً على شقيقه ميشال غوتشال الذي حلّ في المركز الثاني، فيما أتى الأمريكي أوستن جونز في المركز الثالث في الترتيب.

وستنطلق اليوم الثلاثاء 11 يناير المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2022،إذ ستكون مرحلة دائرية في وادي الدواسر، بمسافة إجمالية تبلغ 490 كم، منها 287 كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.