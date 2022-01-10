أشاد الإعلامي وليد الفراج بعمل مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، لعزمه عقد صفقات قوية خلال الفترة المقبلة.

خيارات الاتحاد بعد أحمد شراحيلي ستكون مميزة:

وعلق وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “سألت إدارة الاتحاد.. ماذا بعد شراحيلي؟.. كان الرد: خياراتنا قطع نادرة أو جواهر.. الله يوفقكم”.

ولم يعلن نادي الاتحاد عن إنهاء صفقة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أحمد شراحيلي حتى الآن، إلا أن التقارير الصحافية تؤكد حسم العميد للصفقة، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وأصدر نادي الشباب برئاسة خالد البلطان بيانًا رسميًّا، اليوم الاثنين، كشف من خلاله تفاصيل المفاوضات مع أحمد شراحيلي، مؤكدًا على توقيعه لناد آخر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في دوري محمد بن سلمان:

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع العميد رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولديه لقاء مؤجل أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث نجح في الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين وخسر مثلهما.