قام معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي والوفد المرافق له، بجولة تفقدية يومي السبت والأحد 22 – 23 يناير الجاري، لعدد من مشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان، حيث اطلع معاليه على سير الخدمات التي تقدمها المنظومة للمستفيدين في المنطقة.

وتأتي هذه الزيارة للاطلاع على المشاريع التي تطلقها الوزارة حالياً في المنطقة، ضمن الخطة الخمسية لمشاريع منظومة البيئة والمياه والزراعة في مناطق المملكة كافة، التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتعزيز مصادر المياه وتأمينها بكميات موثوقة وبجودة عالية، وتوسيع شبكات الصرف الصحي ومعالجتها ورفع الضرر البيئي عن المنطقة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المائية والبيئية، وتعزيز الغطاء النباتي وفق أهداف رؤية المملكة 2030.

تفاصيل الجولة:

وشملت جولة الفضلي الاطلاع على خدمات محطة المعالجة ببيش على الطريق الساحلي، ومحطة التنقية بسد وادي جازان، إضافة إلى زيارة مزرعة أحمد جبران المالكي الريفية، ومزرعة سلمان المالكي بالدائر؛ للاطلاع على جهود الوزارة في مشروع تأهيل المدرجات الزراعية، كما شهد معاليه توقيع اتفاقية بين الوزارة والمزارعين لتعزيز وتنمية قدرات المزارعين على إنتاج تقاوي عالية الجودة من الأصناف المحلية ذات الميز النسبية في منطقة جازان.

كما زار معالي الوزير الفضلي مهرجان البُن في الحائر، و”مهرجان عسل جازان السابع”، الذي تنظمه محافظة العيدابي بساحة المركز الحضاري في المحافظة، وتضمن مشاركة 50 نحالاً، يعرضون مختلف أنواع العسل الذي تشتهر المنطقة بإنتاجه، إضافة إلى تفقده أعمالَ مركز الأبحاث الزراعية في جازان، حيث اطلع معاليه على بعض التجارب التي ينفِّذها المركز.

لقاء بالمواطنين:

وفي ختام جولته التقى معاليه بالمواطنين في مقرّ فرع الوزارة، واستمع إلى مطالبهم وآرائهم في الخدمات التي تقدمها المنظومة، وأكد لهم حرص القيادة على بذل كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يدعم إستراتيجيات قطاعات البيئة والمياه والزراعة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.