أصبح الفيصلي أول فريق في تاريخ مباريات كأس السوبر السعودي يُسجل هدفين في الشوط الأول، وذلك بعد إحرازه لهدفين خلال أول 25 دقيقة من الشوط الأول.

الفيصلي سجل هدفين خلال أول 25 دقيقة

وكان محمد العمري أحرز الهدف الأول لعنابي سدير في الدقيقة الـ16 وبعدها بـ 8 دقائق أضاف الفرنسي رومان أمالفيتانو الهدف الثاني لعنابي سدير في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

ويشارك عنابي سدير في مباراة السوبر اليوم بعد فوزه بلقب كأس الملك في مايو الماضي على حساب فريق التعاون.

هل يتكرر سيناريو الدوري ؟

يذكر أن عنابي سدير كان خسر من الهلال دوريًا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الخامسة عشرة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين الجمعة الماضية.