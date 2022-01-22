أعلن نادي الفيصلي السبت عن تعاقده مع اللاعب الأسترالي مارتن بويل جناح نادي هيبرنيان الأسكتلندي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لـ عنابي سدير عبر “تويتر” أن اللاعب سيأتي إلى السعودية للتوقيع النهائي وذلك بعد إنهائه للفحوصات الطبية.

مسيرة صفقة الفيصلي الجديدة في أسكتلندا:

وسبق للاعب بويل صاحب الـ28 عامًا اللعب في صفوف أندية مونتروسي الأسكتلندي ودوندي الأسكتلندي ثم انتقل لفريق هيبرنيان في عام 2015 حتى عام 2022.

الاتحاد يهزم الفيصلي بهدف نظيف:

يذكر أن عنابي سدير كان خسر أمام الاتحاد في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف دون رد مساء أمس الجمعة.

ويتواجد عنابي سدير في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب الدوري السعودي.