أعلن نادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وذلك قبل مواجهة نادي الهلال غدًا في بطولة كأس السوبر السعودي.

الفيصلي أتم سداد التزاماته المالية:

وأكد النادي عبر حسابه في “تويتر” أن لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة أقرت بمنح عنابي سدير شهادة الكفاءة المالية لسداده التزاماته المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر الماضي.

ويطمح عنابي سدير غدًا في الفوز بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه على حساب نادي الهلال.

توقيت مباراة السوبر السعودي:

وتنطلق المباراة بين الهلال وعنابي سدير في تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز” في الرياض.