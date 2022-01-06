يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي للظهور بشكل مميز ضد الهلال اليوم، وتحقيق مفاجأة بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

كأس السوبر السعودي اليوم

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقديم جائزة لاعب الحسم في مباراة كأس السوبر السعودي تصل قيمتها إلى 30 ألف ريال، وفقًا لعدد من المعايير، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي يطمح لخطف الذهب

ويحلم الفيصلي بقيادة مدربه دانييل راموس لحصد لقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، خلال ظهوره الأول في البطولة، وذلك بعدما كتب التاريخ وتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة أيضًا.

وظهر عنابي سدير بشكل جيد ضد الهلال في مباراتهما الماضية بالدوري، حيث نجح في التقدم بهدفين دون رد، إلا أن الزعيم نجح في تسجيل ثلاثة أهداف، ليحقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3/2، ما يحفز كتيبة دانييل راموس على التألق أملًا في الفوز.

ويُعد استمرار مهاجم الرأس الأخضر جوليو تفاريس مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي لخوض مباراة كأس السوبر السعودي قبل الانضمام إلى منتخب بلاده، بمثابة الدفعة المعنوية الكبيرة خاصة أنه الهداف وأبرز لاعبيه.