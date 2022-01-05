عُقد، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بالمواجهة المرتقبة بين الهلال والفيصلي ضمن منافسات كأس بيرين للسوبر السعودي.

الهلال والفيصلي بالزي التقليدي

وأوضح حساب كأس بيرين للسوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم الاستقرار على خوض كل فريق للمباراة بالزي التقليدي، حيث سيلعب الهلال بالطقم الأزرق، فيما يرتدي الفيصلي الطقم العنابي.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفيصلي في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء يوم غد الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

كأس السوبر السعودي

ويعقد المديران الفنيان ليوناردو جارديم ودانييل راموس، مؤتمرًا صحافيًّا، اليوم الأربعاء؛ للحديث عن مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض الزعيم نهائي كأس السوبر السعودي بصفته بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يلعب الفيصلي بعد تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه على حساب التعاون.