دعت الكويت مواطنيها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى المغادرة نظراً لانتشار إصابات كورونا.

وأشارت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها مساء أمس إلى ضرورة تأجيل سفر المواطنين إلى تلك البلدان في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة وانتشار إصابات متحوّر كورونا وحفاظاً على سلامتهم.

ترقب الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران

وكانت السفارة الكويتية، في لندن حثت أمس المواطنين المتواجدين في بريطانيا إلى مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن نظرًا للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في المملكة المتحدة والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

الكويت تطالب بتأجيل السفر غير الضروري

كما أهابت السفارة بالمواطنين الكويتيين أهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظًا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار عدم التردد بالاتصال بالقسم قنصلي بالسفارة والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 02075903400.