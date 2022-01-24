حرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، على الاطمئنان على بعثة منتخب عمان الأول المتواجدة حاليًّا في جدة، تمهيدًا لمواجهة المنتخبين المرتقبة.

المسحل يطمئن على عمان:

وأجرى المسحل اتصالًا هاتفيًّا بنائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم، رئيس بعثة المنتخب في جدة، محسن بن حمد المسروري، للاطمئنان على سلامة البعثة بعد الإعلان عن وجود 3 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل صفوفه.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تمنياته بالشفاء العاجل للثلاثي المصاب، وبطيب إقامة بعثة منتخب عمان الأول في بلدهم الثاني السعودية.

عمان ضيفًا على منتخب السعودية الخميس:

ويلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره عمان على ملعب الجوهرة المشعة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، تحتل السعودية صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.