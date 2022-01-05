تداول مغردون المشاهد الأولى لاحتراق 11 سيارة على طريق الدائري الأوسطي في العاصمة المصرية القاهرة.

وفاتان بحادث الدائري الأوسطي

وكشفت مقاطع الفيديو اشتعال النيران بقوة ما يدل على ضخامة الحادث الذي وقع في الاتجاه القادم من منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، في اتجاه مدينة الفيوم والواقعة جنوب العاصمة، عند نفق الأوتوستراد.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

حادث مروّع

وأدى تصادم مروّع لعدد من السيارات وصل إلى 11 سيارة ما بين سيارات خاصة وأجرة ونقل، بنفق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى اشتعال النيران بها.

مغردون يوثقون حادث القاهرة

ونشر مشاهير على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا للحادث المروع، الذي شل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، إلى مدينة الفيوم جنوب العاصمة.

وشارك الإعلامي رامي رضوان صورًا من الحادث على صفحته الشخصية بفيسبوك وكتب: “ربنا يسلم.. آثار مروعة لحادث تصادم 11 سيارة ملاكي نقل وأجرة بنفق الدائري الأوسطي أسفل محور الأوتوستراد”.