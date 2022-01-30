أثنى أمين عام نادي الشباب الأسبق، خالد المشيقح، على استقطابات الليوث خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشيدًا في الوقت ذاته بعمل إدارة خالد البلطان.

المشيقح يعلق على رحيل لاعبي الشباب:

وتحدث المشيقح قائلًا: “ردي على الأصوات التي قالت بأن الشباب لا يبيع لاعبيه سوى لنادي الهلال بأنهم مخطئين فقد تم بيع نجوم أكبر للنصر كفؤاد أنور، ومرزوق العتيبي للاتحاد”.

وتابع: “الليث مر بمراحل بناء متعاقبة منذ العام 1400هـ.. وانتقل من صفوفه العديد من النجوم، ومنصور البلوي هو من رفع “بورصة” اللاعب السعودي منذ العام 2005″.

وواصل تصريحاته قائلًا: “الأندية لا تدار بالعاطفة، فعندما يأتيك عروض مغرية كالتي أتت لناصر الشمراني وتيغالي بمبلغ يصل إلى 40 مليونًا لا يمكن رفضه للحفاظ على التوازن المالي”.

إشادة بإدارة خالد البلطان:

وعن تأثير خروج إيغالو، قال: “عند خروج مرزوق العتيبي للاتحاد، شهدنا احتجاجات أوسع من التي صاحبت خروج إيغالو، لدرجة أن الجمهور حضر بكثافة للنادي وأحد المباريات احتجاجًا على ذلك، ولكن الإدارة حينها ارتأت بيعه والاستفادة ماليًّا”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة ألف ألف: “استقطابات الشباب البديلة ممتازة، ومتأكد أنها لم تأتِ دون تشاور بين الإدارة والجهازين الفني والإداري بالفريق”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “في النادي لا يوجد مقالب بين اللاعبين الذين استقطبتهم إدارة النادي، وهذا الأمر يحسب لرئيسه خالد البلطان، ولا يزال لدى هذا الرجل الكثير، كونه يجمع بين الريادة كرجل أعمال وخبرته التراكمية في الإدارة الرياضية، والليث لا يقف على لاعب”.