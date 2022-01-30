أعلن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع الكاميروني جون ماري، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

جون ماري شبابي

ووقع نادي الشباب عقدًا احترافيًا مع المهاجم الكاميروني الدولي جون ماري لمدة 6 أشهر، مع أفضلية تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم لمدة سنتين.

وتمنت الإدارة الشبابية التوفيق للكاميروني جون ماري في مسيرته الرياضية المقبلة مع الفريق، وذلك وفقًا لحساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتسعى إدارة نادي الشباب لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، لتعويض رحيل هدافه النيجيري أوديون إيغالو إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الليوث في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الحزم، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الليوث إلى المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بعد تعادله إيجابيًّا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الجولة الـ18.