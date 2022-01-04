طالبت الهيئة السعودية لحقوق الملكية الفكرية، باحترام الحقوق الإبداعية للمصوِّر وكذلك المصوَّر، وأخذ رأيهما قبل نشر أي صورة تتعلق بهما.

الملكية الفكرية لـ المصوِّر والمصوَّر

وقالت الهيئة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: “للمصوِّر والمصوَّر حقوق ملكية فكرية.. لنحترمها”.

وتابعت: “لنحترم حقوقهما الإبداعية بأخذ الموافقة منهما عند نشر صورهما”.

استقبال العلامات التجارية

يُذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية استقبلت 36947 طلبًا للحصول على العلامات التجارية في 2021 من داخل المملكة وخارجها.

وبلغ عدد الطلبات من داخل المملكة 23710 ما نسبته 64%، خلال العام الماضي، بينما عدد الطلبات من خارج السعودية وصل إلى 13237 طلبًا ما نسبته 36%، من مجمل الطلبات المقدمة.

انتهاك العلامة التجارية

ووأطلقت الملكية الفكرية حملة تفتيشية للتحقق من التزام المحال التجارية بأنظمة الملكية الفكرية وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والأمن العام ونتج عن هذه الزيارات ضبط أكثر من 40 ألف مادة منتهكة للعلامات التجارية خلال 2021.