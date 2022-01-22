خسر المنتخب السعودي لكرة اليد اليوم أمام نظيره القطري بنتيجة 34/ 19، وذلك في أول لقاءات الدور الرئيسي ضمن منافسات البطولة الآسيوية لكرة اليد في نسختها العشرين.

وأُقيمت المباراة على صالة وزارة الرياضة في الدمام، في مجموعة تضم منتخبات “السعودية، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، قطر”.

ملخص مباراة المنتخب السعودي أمام قطر:

وتقدم منتخب قطر في الشوط الأول بنتيجة 17/ 10، وفي الشوط الثاني استمر تقدم المنتخب القطري ليُنهي المباراة بفارق 1 نقطة لمصلحته.

وبعد هذا الفوز، تصدر منتخب قطر مجموعته بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الذي فاز على منتخب أوزبكستان بنتيجة 31/ 21.

تواصل منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ16:

وسيكون يوم غد الأحد، راحة لجميع الفرق المنافسة في الدور الرئيسي، بينما تتواصل منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الـ16 في الدمام، حيث يقابل منتخب فيتنام نظيره الهندي، ثم تواجه أستراليا، منتخب هونج كونج، وتُختتم المباريات بلقاء يجمع بين منتخبي عمان وسنغافورة.