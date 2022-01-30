يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد لمواصلة التألق في تصفيات كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة اليابان.

الأخضر ضيفًا على اليابان

ويستعد الأخضر لمواجهة المنتخب الياباني على ملعب سايتاما 2002، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 في قطر.

وقبل المواجهة المرتقبة، يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 19 نقطة في رصيده، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، وبفارق 4 نقاط عن اليابان صاحب المركز الثاني.

المنتخب السعودي يبحث عن الفوز الأول

وتُعد مباراة الأخضر ضد اليابان، هي الثالثة التي يخوضها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على ملعب “سايتاما 2002″، إلا أنه لم ينجح في تحقيق الفوز أو التعادل، ما يحفز اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية.

ولعبت السعودية ضد الكاميرون على ملعب سايتاما 2002 في بطولة كأس العالم 2002، ونجح الأسود في الفوز بنتيجة 2/1، وخسر الأخضر بالنتيجة ذاتها أمام المنتخب الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018.