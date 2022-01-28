غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى اليابان، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الساموراي.

المنتخب السعودي يطير إلى اليابان

ونشر حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لمغادرة بعثة الأخضر إلى العاصمة طوكيو، وعلق قائلًا: “المهمة لم تُنجز بعد!.. هيا بنا إلى اليابان”.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الياباني على ملعب سايتاما 2002، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

الأخضر ينفرد بالصدارة

وقبل مواجهة اليابان المقبلة، لعبت السعودية ضد عمان بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، في إطار مواجهات الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022، ونجح الأخضر في الفوز بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ورفع الأخضر رصيده إلى 19 نقطة، لينفرد بصدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، وبفارق 4 نقاط عن اليابان الوصيف، فيما تجمد رصيد منتخب عمان الأول لكرة القدم عند 7 نقاط في المركز الرابع.