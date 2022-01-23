واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الأحد، تدريباته الجماعية استعدادًا لمباراة عمان المرتقبة.

المنتخب السعودي يستعد:

وأجرى الأخضر حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، قبل أن يقسم رينارد اللاعبين إلى مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتم المران بتدريبات استرجاعية.

وحرص رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل على حضور تدريبات المنتخب السعودي، لتحفيز اللاعبين، وحثهم على الظهور بشكل مميز، وتحقيق الفوز أمام عمان، من أجل الحفاظ على الصدارة.

عمان ضيفًا على الأخضر:

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره عمان، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأخضر صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، فيما يتواجد منتخب عمان الأول لكرة القدم في المركز الرابع بـ7 نقاط.