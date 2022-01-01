يبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تحقيق فوز غائب على حساب الفتح، لم يتحقق منذ عامين، وذلك عند مواجهة الفريقين الليلة في الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر حقق آخر فوز في 2019

وحقق العالمي آخر فوز على الفتح في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء في الجولة الثانية من موسم 2019/2020 حيث فاز العالمي وقتها بهدف لاعبه السابق فراس البريكان، الذي يلعب لصفوف الفتح حاليًا.

كيف روّج الفتح للمباراة ؟

ولم يفز أصفر العاصمة على الفتح بالموسم الماضي، حيث فاز الفتح في الدور الأول بهدفين مقابل هدف وتعادل الفريقان في الدور الثاني بهدف لكل فريق.

وبالأمس، نشر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر “تويتر” صورة لشعار الفريق وهو يحارب فيروس كورونا، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي النصر.

وقال الحساب الرسمي للنموذجي عبر “تويتر” قبل المباراة: “المهمة الدفاع عن شعارنا والمنافس هو أصفر العاصمة، وخصمنا هو كورونا، غدًا في السادسة إلا ثلثًا مساءً”.

وبلغ عدد المصابين الجدد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح 14 لاعبًا، وهم؛ مراد باتنا، سفيان بن دبكة، ماكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، جوستاف ويكايم ووليد العنزي.

وشملت قائمة اللاعبين المصابين الجدد كلًّا من؛ نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان وخالد كمال، بالإضافة إلى نواف القرني.

وجاء ضمن الحالات الجديدة المصابة من الجهاز الفني والطبي والإداري، كالتالي؛ بالتا “مساعد مدرب”، بيير “إحصائي”، واصف “مترجم”، منذر الجاسم “مصور فني”، فيرغل “طبيب”، فرانسوا “طبيب” وناقيش “عامل”.