كشف الإعلامي سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، عن أن أصفر العاصمة حسم أمر نيله لـ شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة الحالية.

وقال الصرامي اليوم عبر حسابه في “تويتر” : “هات إذنك.. النصر يحصل على الكفاءة المالية والإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة”.

النصر يسدد 34 مليون ريال

وجاء العالمي في المركز الرابع بقائمة الأندية الأكثر مديونية لدى وزارة الرياضة، حيث تم مطالبة أصفر العاصمة بسداد مبلغ 34 مليونًا و806 آلاف و951 ريالًا، من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وقيد الصفقات الشتوية الجديدة.

وكان العالمي تعاقد مع الأوروجوياني جوناثان رودريغيز لتدعيم صفوف الفريق الهجومية قادمًا من نادي كروز أزول المكسيكي، كما أصبح العالمي في طريقه لضم الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي حارس مرمى نادي رايو فاييكانو الإسباني.

أجنبيان مرشحان لمغادرة الأصفر

وتشير التقارير إلى أن إدارة مسلي آل معمر تفكر في التخلص من الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف أو المدافع الأرجنتيني فونيس موري حيث لم ينجح أي منهما في الظهور بالصورة المتوقعة مع الأصفر.