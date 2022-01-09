حذر د. خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من المزاح مع مرضى القلب لاسيما الوالد أو الوالدة.

وروى النمر قصة مراهق مع والدته المريضة، حيث كاد أن يتسبب المزاج في أن تفقد حياتها، وتم نقلها إلى الطوارئ لتلقي العلاج.

مزاح غير مقبول:

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: “إن أحد المراهقين مزح مع أمّه مريضة القلب أثناء قياس ضغطها، وقال لها وهو يمثّل أنه مفجوع: “الجهاز يقول ما فيك نبض”!”.

وأوضح استشاري القلب أن النتيجة: “إصابة المريضة بنوبة هلع خفقان وضيق تنفس وتنميل في الاطراف وخوف وذهابها إلى الطوارئ”.

وشدد “النمر” على أن الأمراض ومؤشراتها ليست موضوعًا مناسبًا للمزاح.